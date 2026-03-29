Berliner Zeitung: Украина не соответствует ожиданиям в качестве кандидата в ЕС

Как указывает издание, антикоррупционная прокуратура Украины до сих пор не получила права самостоятельно начинать производство в отношении депутатов без предварительного согласия генпрокурора, назначаемого президентом. При этом практика автоматического закрытия дел по подозрению в коррупции по истечении сроков досудебного расследования, которую Евросоюз требовал отменить еще в третьем квартале 2025 г., продолжает действовать. На этом фоне, заключает издание, все чаще звучит вопрос, может ли субсидирование государства, раздираемого коррупцией и не желающего реформ, отвечать интересам европейских налогоплательщиков.