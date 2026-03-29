Berliner Zeitung: Украина не соответствует ожиданиям в качестве кандидата в ЕС
Миллиардная помощь Евросоюза не приносит ожидаемых результатов из-за сохраняющегося застоя в реформах и высокого уровня коррупции в Украине, пишет немецкое издание Berliner Zeitung. Несмотря на восторженные оценки европейских лидеров, независимые аналитические центры приходят к значительно более критическим выводам о прогрессе страны на пути к членству в сообществе.
Если глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен называла достижения Киева «историческими» и утверждала, что Украина реформируется быстрее любой другой страны-кандидата до нее, то Венский институт международных экономических исследований в своем февральском анализе пришел к иному заключению. Согласно исследованию, в 2025 г. украинское правительство не выполнило более 10 требований Евросоюза в рамках процесса сближения либо выполнило их несвоевременно.
В числе нереализованных требований, по данным издания, оказались принятие закона об интеграции рынка электроэнергии, упрощение процедур выдачи разрешений для инвестиций в возобновляемую энергетику, а также ряд других законодательных изменений в энергополитике. Особое внимание обращается на то, что реформаторский застой затрагивает прежде всего энергетический сектор, который считается высококоррупционным. Кроме того, проблемным полем остается работа антикоррупционных институций, отмечает Berliner Zeitung.
Как указывает издание, антикоррупционная прокуратура Украины до сих пор не получила права самостоятельно начинать производство в отношении депутатов без предварительного согласия генпрокурора, назначаемого президентом. При этом практика автоматического закрытия дел по подозрению в коррупции по истечении сроков досудебного расследования, которую Евросоюз требовал отменить еще в третьем квартале 2025 г., продолжает действовать. На этом фоне, заключает издание, все чаще звучит вопрос, может ли субсидирование государства, раздираемого коррупцией и не желающего реформ, отвечать интересам европейских налогоплательщиков.