Дмитриев сыронизировал в адрес Каллас из-за ее перепалки с Рубио по России
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал выпад главы евродипломатии Каи Каллас, которая упрекнула США в недостаточном, с ее точки зрения, давлении на Россию.
«Калас не мешало бы ознакомиться с литературой по дипломатии, поскольку комиксы Marvel в этом деле не помощники. По его словам, европейским чиновникам необходимо лучше разбираться в профессии, а энергетический кризис станет для них полезным уроком», – написал Дмитриев в соцсети X.
Портал Axios сообщал, что на встрече G7 между Рубио и представителем ЕС разгорелся спор о России. По словам трех источников, присутствовавших на встрече, Каллас спросила госсекретаря США Марко Рубио, когда США ужесточат позицию в отношении России, во время встречи министров стран «Большой семерки», на что получила резкий ответ. Рубио, повысив голос, парировал, что США делают все возможное для прекращения конфликта, и предложил европейцам самим взять на себя эту роль: «Если вы считаете, что можете сделать это лучше, действуйте. Мы отойдем в сторону».
После этой жаркой перепалки несколько европейских министров, находившихся в зале, вмешались, заявив, что они все же хотели бы, чтобы США продолжали дипломатическое урегулирование российско-украинского конфликта.
Рубио заявил, что США могут направить вооружение на Ближний Восток вместо поставок Украине. По его словам, Вашингтон в первую очередь исходит из собственных военных задач и национальных интересов.