Дмитриев сыронизировал в адрес Каллас из-за ее перепалки с Рубио по России

Портал Axios сообщал, что на встрече G7 между Рубио и представителем ЕС разгорелся спор о России. По словам трех источников, присутствовавших на встрече, Каллас спросила госсекретаря США Марко Рубио, когда США ужесточат позицию в отношении России, во время встречи министров стран «Большой семерки», на что получила резкий ответ. Рубио, повысив голос, парировал, что США делают все возможное для прекращения конфликта, и предложил европейцам самим взять на себя эту роль: «Если вы считаете, что можете сделать это лучше, действуйте. Мы отойдем в сторону».