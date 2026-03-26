Рубио: США могут перенаправить оружие на Ближний Восток вместо Украины

Ведомости

США могут направить вооружение на Ближний Восток вместо поставок Украине при необходимости. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, его выступление транслировал DRM News.

По его словам, Вашингтон в первую очередь исходит из собственных военных задач и национальных интересов.

«Если у США будет военная необходимость восполнить склады или провести какие-то миссии в национальных интересах США, мы всегда сделаем сначала то, что касается нашей страны», – сказал Рубио.

Он уточнил, что на данный момент подобного перераспределения не происходило. Рубио также пояснил, что говорить о «перенаправлении» некорректно, поскольку решения о поставках принимает сама американская сторона.

26 марта Bloomberg сообщал, что Киев пытается привлечь новые страны НАТО для финансирования закупок американского вооружения, поскольку нагрузка на действующих доноров растет. 2 марта Bloomberg также писал о том, что в Европе беспокоятся о рисках для поставок Украине на фоне военной операции США против Ирана.

