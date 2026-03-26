Bloomberg: Украина ищет новых доноров для оплаты американского оружия
Киев пытается привлечь новые страны НАТО для финансирования закупок американского вооружения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Украины в альянсе.
По данным агентства, сейчас основную нагрузку по оплате поставок несет ограниченный круг государств. Посол Украины при НАТО Алена Гетманчук отметила, что Киеву становится все сложнее обращаться за поддержкой к одним и тем же партнерам.
9 февраля появлялись данные о присоединении Японии к программе поддержки Украины от НАТО. Сообщалось, что Токио намерен участвовать в закупках американского оборудования для передачи Киеву. 25 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможные поставки оружия Украине со стороны Японии повлекут за собой жесткие ответные меры. По ее словам, РФ это будет воспринимать в качестве враждебных действий к нашей стране.
2 марта Bloomberg также писал, что в Европе опасаются влияния военной операции США против Ирана на запасы американского вооружения и способность Вашингтона продавать боеприпасы Украине.
Украина также должна была получить 90 млрд евро кредита от Евросоюза. Но решение о выделении средств блокируется Венгрией, которая требует от Киева возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба». Украинские власти утверждают, что он поврежден.