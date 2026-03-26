Bloomberg: Украина ищет новых доноров для оплаты американского оружия

9 февраля появлялись данные о присоединении Японии к программе поддержки Украины от НАТО. Сообщалось, что Токио намерен участвовать в закупках американского оборудования для передачи Киеву. 25 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможные поставки оружия Украине со стороны Японии повлекут за собой жесткие ответные меры. По ее словам, РФ это будет воспринимать в качестве враждебных действий к нашей стране.