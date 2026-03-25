Захарова пригрозила Японии жестким ответом в случае поставок оружия Украине
Любые попытки Токио наладить поставки вооружений Киеву повлекут за собой жесткие ответные меры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Поставки летальных вооружений и военной техники киевскому режиму будут восприниматься в Российской Федерации как враждебные действия по отношению к нашей стране», – пригрозила она.
9 февраля стало известно, что правительство Японии присоединится к программе поддержки Украины от НАТО PURL. Токио будет участвовать в закупке снаряжения американского производства для передачи Киеву. Средства японской стороны направятся исключительно на приобретение нелетального оборудования и снаряжения.
23 апреля 2025 г. МИД России выразил протест послу Японии в Москве Акиру Муто из-за планов Токио использовать доходы от российских активов для передачи Украине.