Захарова пригрозила Японии жестким ответом в случае поставок оружия Украине

9 февраля стало известно, что правительство Японии присоединится к программе поддержки Украины от НАТО PURL. Токио будет участвовать в закупке снаряжения американского производства для передачи Киеву. Средства японской стороны направятся исключительно на приобретение нелетального оборудования и снаряжения.