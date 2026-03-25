Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Захарова пригрозила Японии жестким ответом в случае поставок оружия Украине

Ведомости

Любые попытки Токио наладить поставки вооружений Киеву повлекут за собой жесткие ответные меры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Поставки летальных вооружений и военной техники киевскому режиму будут восприниматься в Российской Федерации как враждебные действия по отношению к нашей стране», – пригрозила она.

9 февраля стало известно, что правительство Японии присоединится к программе поддержки Украины от НАТО PURL. Токио будет участвовать в закупке снаряжения американского производства для передачи Киеву. Средства японской стороны направятся исключительно на приобретение нелетального оборудования и снаряжения. 

23 апреля 2025 г. МИД России выразил протест послу Японии в Москве Акиру Муто из-за планов Токио использовать доходы от российских активов для передачи Украине.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её