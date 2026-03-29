Главная / Политика /

Путин: Россия открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр

Президент поздравил Олимпийский комитет России с юбилеем
Ася Султанова

Президент России Владимир Путин поздравил Олимпийский комитет России (ОКР) со 115-летием, отметив, что страна открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр в будущем. Поздравление опубликовано на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что Россия намерена и дальше вносить вклад в сохранение подлинных идеалов олимпизма.

Путин напомнил, что Россия была в числе учредителей Международного олимпийского комитета и с 1900 г. участвует в возрожденных Играх. Особо он выделил дважды проведенные в стране Олимпиады – в Москве (1980 г.) и в Сочи (2014 г.), которые, по его словам, были организованы на высочайшем уровне и получили признание МОК.

«Подчеркну, Россия и в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, готова вносить свой вклад в сбережение подлинных идеалов олимпизма», – заявил президент.

Президент также отметил, что нынешний юбилей – повод вспомнить тех, кто стоял у истоков отечественной спортивной отрасли, укреплял ее победные традиции и воспитывал олимпийских чемпионов. Он добавил, что ОКР и сегодня вносит уникальный вклад в развитие спорта высших достижений в России, подготовку олимпийцев, продвижение ценностей здорового образа жизни и укрепление международных гуманитарных связей.

В заключение Путин пожелал сотрудникам Олимпийского комитета России, атлетам, тренерам, наставникам и ветеранам олимпийского движения успехов и всего наилучшего.

В прошедших в Италии Олимпийских играх приняли участие 13 российских спортсменов. Они выступили в нейтральном статусе.

На Паралимпийских играх в Италии выступали шесть российских спортсменов. По итогам сборная России финишировала третьей в общекомандном зачете. Впервые за 12 лет отечественные параатлеты приняли участие в параде стран-участниц под российским флагом и с национальным гимном.

