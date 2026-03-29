Tehran Times: ОАЭ аннулировали ВНЖ для всех граждан Ирана

Иран совершает атаки на ОАЭ после начала американо-израильской операции. Тегеран заявлял, что атакует американские базы на Ближнем Востоке. Иранские удары привели к гибели людей в ОАЭ. В частности, 26 марта падение обломков сбитого беспилотника в Абу-Даби привело к гибели двух человек, три человека пострадали.