Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Tehran Times: ОАЭ аннулировали ВНЖ для всех граждан Ирана

Ведомости

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) аннулировали все виды на жительство (ВНЖ) для граждан Ирана. Об этом сообщило издание Tehran Times.

Абу-Даби, в частности, отменил «золотые» ВНЖ, которые выдавались при инвестициях в страну. Издание утверждает, что таким образом ОАЭ «присвоили иранские активы на сумму около $530 млрд».

ОАЭ пока официально не подтверждали эту информацию.

Иран совершает атаки на ОАЭ после начала американо-израильской операции. Тегеран заявлял, что атакует американские базы на Ближнем Востоке. Иранские удары привели к гибели людей в ОАЭ. В частности, 26 марта падение обломков сбитого беспилотника в Абу-Даби привело к гибели двух человек, три человека пострадали.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь