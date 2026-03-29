Иран атаковал хранилища химических веществ возле Беэр-Шевы в Израиле
Иранские силы ударили по промышленной зоне Неот-Ховав к югу от Беэр-Шевы в Израиле, повреждения получили хранилища химических веществ на одном из заводов. Об этом пишет The Times of Israel.
После удара на месте начался крупный пожар. Уточняется, что по заводу был нанесен ракетный удар. Пострадавших нет, персонал предприятия и близлежащих заводов эвакуирован.
Местных жителей призвали не приближаться к месту происшествия и оставаться дома с закрытыми окнами.
27 марта Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) заявила, что американские и израильские силы ударили по заводу, производящему концентрат урановой руды.
Удар был нанесен на фоне действующего моратория на атаки по некоторым объектам, который установил президент США Дональд Трамп. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи констатировал, что удары по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры Ирана противоречат заявлениям президента США об их приостановке.