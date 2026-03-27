Аракчи: атака на заводы Ирана противоречит заявлениям Трампа о моратории
Удары по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры Ирана противоречат заявлениям президента США Дональда Трампа о приостановке ударов. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
«Израиль нанес удар по двум крупнейшим сталелитейным заводам, электростанции и мирным объектам атомной энергетики Ирана, утверждая при этом, что координировал свои действия с США. Это в корне противоречит заявлениям президента США о продлении сроков для дипломатии», – написал он в X.
Аракчи добавил, что Тегеран потребует заплатить «высокую цену за преступления Израиля».
27 марта Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) заявила, что американские и израильские силы ударили по заводу, производящему концентрат урановой руды. О состоянии станции в сообщении не уточняется.
Накануне Трамп продлил мораторий на удары по Ирану на 10 дней. Политик уточнил, что пауза продлевается «по просьбе иранского правительства». До этого, 23 марта, он заявил, что американские военные прекратят воздушные удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после «удачных переговоров» с иранской стороной.