Медведев высмеял планы Зеленского предоставить дроны союзникам США

Зеленский провел переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайаном. Украинский лидер сообщил, что Украина может помочь Эмиратам укрепить систему защиты неба и критической инфраструктуры, интегрировав свой опыт. Он также заявил, что специалисты с Украины помогают ОАЭ в противодействии воздушным угрозам, а также в защите воздушного пространства и инфраструктуры страны.