Медведев высмеял планы Зеленского предоставить дроны союзникам США
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял предложение президента Украины Владимира Зеленского сотрудничать в сфере обороны. Соответствующий пост Медведев опубликовал в Telegram-канале.
«Так смешно смотреть, как зеленое насекомое скачет по странам Залива и предлагает защиту от дронов. Какой-то сюр. Американские базы своих союзников защитить не смогли, а исчезающее государство готово?» – сыронизировал Медведев.
Он также отметил, что ближе всего к интересам Зеленского тихуанский картель или картель Синалоа. Зампредседателя Совбеза РФ уточнил, что картелям тоже дроны нужны для перевозки «спецгрузов» и для борьбы с конкурентами.
Зеленский провел переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайаном. Украинский лидер сообщил, что Украина может помочь Эмиратам укрепить систему защиты неба и критической инфраструктуры, интегрировав свой опыт. Он также заявил, что специалисты с Украины помогают ОАЭ в противодействии воздушным угрозам, а также в защите воздушного пространства и инфраструктуры страны.
Al Jazeera сообщала, что Катар и Украина подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее меры по противодействию ракетным угрозам и атакам с применением БПЛА.