Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Катар и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

Ведомости

Катар и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, включая противодействие ракетным и беспилотным угрозам. Об этом сообщает министерство обороны эмирата, передает Al Jazeera.

Документ был подписан во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Катар. В ведомстве отметили, что соглашение предусматривает развитие технологического взаимодействия, совместные инвестиции и обмен опытом.

28 марта Зеленский также провел переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайаном. Стороны обсудили сотрудничество в сфере безопасности и обороны.

Украинский лидер заявил, что специалисты с Украины помогают ОАЭ в противодействии воздушным угрозам, а также в защите воздушного пространства и инфраструктуры страны.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь