Катар и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
Катар и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, включая противодействие ракетным и беспилотным угрозам. Об этом сообщает министерство обороны эмирата, передает Al Jazeera.
Документ был подписан во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Катар. В ведомстве отметили, что соглашение предусматривает развитие технологического взаимодействия, совместные инвестиции и обмен опытом.
28 марта Зеленский также провел переговоры с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайаном. Стороны обсудили сотрудничество в сфере безопасности и обороны.
Украинский лидер заявил, что специалисты с Украины помогают ОАЭ в противодействии воздушным угрозам, а также в защите воздушного пространства и инфраструктуры страны.