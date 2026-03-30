Трамп ждет Лукашенко на следующем заседании «Совета мира»
Президент США Дональд Трамп ждет встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко на следующем заседании «Совета мира» по Газе. Об этом глава Белого дома сообщил в соцсети TruthSocial.
«Таким образом, общее число заключенных, великодушно освобожденных президентом Лукашенко, превысило 500 человек с мая прошлого года. Я хотел бы выразить самую теплую благодарность президенту за этот шаг, и я с нетерпением жду встречи с ним на следующем заседании Совета мира!» - написал он.
19 марта спецпосланник Трампа Джон Коул сообщил, что Лукашенко уже подтвердил свое участие в одном из заседаний «Совета мира». По словам Коула, в Вашингтоне были разочарованы тем, что белорусский президент не смог приехать на первое заседание 19 февраля.
23 марта Коул также говорил, что администрация американского лидера может организовать визит Лукашенко в Белый дом или в резиденцию Мар-а-Лаго. Он отметил, что этот процесс требует еще много работы, однако переговоры о такой встрече ведутся уже несколько месяцев.