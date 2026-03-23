FT: Трамп собирается пригласить Лукашенко в Белый дом или Мар-а-Лаго

20 марта Лукашенко заявил, что согласен на «большую сделку» с Трампом, в которой будут отражены вопросы, стоящие в повестке переговоров двух стран. По словам президента Белоруссии, сделка была предложена представителями США от имени американского лидера. Лукашенко также рассказал, что Трамп предложил провести встречу у него дома во Флориде, все «обсудить и договориться».