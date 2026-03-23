FT: Трамп собирается пригласить Лукашенко в Белый дом или Мар-а-Лаго

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа может организовать визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Белый дом или в резиденцию Мар-а-Лаго, сообщил газете Financial Times спецпосланник американского лидера Джон Коул.

«Нам еще нужно проделать много работы, но я думаю, что мы к этому придем», – сказал он.

По словам Коула, администрация Трампа ведет переговоры о визите Лукашенко в Вашингтон уже несколько месяцев. При этом он не стал говорить, будут ли выдвинуты предварительные условия для организации встречи со стороны США. «В конечном счете это зависит от президента», – заключил Коул.

Как отмечает FT, визит стал возможным «в рамках дипломатического потепления».

20 марта Лукашенко заявил, что согласен на «большую сделку» с Трампом, в которой будут отражены вопросы, стоящие в повестке переговоров двух стран. По словам президента Белоруссии, сделка была предложена представителями США от имени американского лидера. Лукашенко также рассказал, что Трамп предложил провести встречу у него дома во Флориде, все «обсудить и договориться».

