Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Латвия выделит Украине 6,8 млн евро на энергетику и дроны

Ведомости

Латвия направит Украине пакет помощи на сумму 6,8 млн евро. О решении правительства в соцсети X сообщила глава МИД страны Байба Браже.

По ее словам, средства пойдут на поддержку энергетики, инфраструктуры и развитие беспилотных технологий. Помощь также направлена на укрепление социальной и гражданской устойчивости страны.

«Латвия всегда будет поддерживать Украину», – написала Браже.

26 марта сообщалось, что Рига выразила протест Москве из-за залетевшего украинского беспилотника, упавшего на территории их страны. В МИД Латвии заявили, что дрон якобы прибыл со стороны России и указали на риски для региона.

На этом фоне Украина продолжает искать дополнительные источники финансирования военной помощи. Bloomberg сообщал, что Киев пытается привлечь новых доноров для оплаты американского вооружения, поскольку пока основная нагрузка ложится на ограниченный круг стран.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте