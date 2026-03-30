Латвия выделит Украине 6,8 млн евро на энергетику и дроны
Латвия направит Украине пакет помощи на сумму 6,8 млн евро. О решении правительства в соцсети X сообщила глава МИД страны Байба Браже.
По ее словам, средства пойдут на поддержку энергетики, инфраструктуры и развитие беспилотных технологий. Помощь также направлена на укрепление социальной и гражданской устойчивости страны.
«Латвия всегда будет поддерживать Украину», – написала Браже.
26 марта сообщалось, что Рига выразила протест Москве из-за залетевшего украинского беспилотника, упавшего на территории их страны. В МИД Латвии заявили, что дрон якобы прибыл со стороны России и указали на риски для региона.
На этом фоне Украина продолжает искать дополнительные источники финансирования военной помощи. Bloomberg сообщал, что Киев пытается привлечь новых доноров для оплаты американского вооружения, поскольку пока основная нагрузка ложится на ограниченный круг стран.