Рига выразила протест Москве из-за залетевшего украинского дрона

В Эстонии в ночь с 24 на 25 марта БПЛА, чье происхождение не уточняется, врезался в трубу электростанции в Ауверели. Как сообщают власти Эстонии, дрон не был нацелен на нанесение урона эстонской инфраструктуре и прилетел случайно.