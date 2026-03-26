Рига выразила протест Москве из-за залетевшего украинского дрона
Власти Латвии направили ноту протеста временному поверенному в делах России в Риге. МИД прибалтийской республики заявил, что упавший на территории страны украинский БПЛА якобы прилетел со стороны Российской Федерации.
«Агрессия России в сторону Украины создает риски в более широком регионе», – говорится в заявлении МИД Латвии.
В ночь на 25 марта воздушные силы Латвии зафиксировали вход иностранного БПЛА в воздушное пространство страны, сообщает издание Delfi. Недалеко от деревни Доброчина в Краславском районе были обнаружены обломки БПЛА. Жертв среди гражданского населения нет, инфраструктура не повреждена.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич подтвердил, что упавший беспилотник принадлежит Украине. «Беспилотник был частью операции, координируемой Украиной против объектов на территории России», – заявил он.
Губернатор Александр Дрозденко сообщал, что в ночь с 24 на 25 марта Украина атаковала Ленинградскую область. На этом фоне в странах Прибалтики произошло несколько инцидентов с БПЛА.
24 марта премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что беспилотник, принадлежащий ВСУ, упал и взорвался в Варенском районе у границы с Белоруссией.
В Эстонии в ночь с 24 на 25 марта БПЛА, чье происхождение не уточняется, врезался в трубу электростанции в Ауверели. Как сообщают власти Эстонии, дрон не был нацелен на нанесение урона эстонской инфраструктуре и прилетел случайно.