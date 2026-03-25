Премьер Латвии заявила о падении украинского дрона у границы страны

По ее словам, дрон упал в приграничном районе, пострадавших нет. Пока продолжается расследование, которое должно установить все обстоятельства произошедшего. «Но предварительная информация указывает на то, что на территорию Латвии мог влететь и тут упасть украинский беспилотник», – написала Силиня в соцсети X.