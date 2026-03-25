Премьер Латвии заявила о падении украинского дрона у границы страны
На территории Латвии обнаружен беспилотник, который, по предварительным данным, принадлежит Украине. Об инциденте сообщила премьер-министр страны Эвика Силиня.
По ее словам, дрон упал в приграничном районе, пострадавших нет. Пока продолжается расследование, которое должно установить все обстоятельства произошедшего. «Но предварительная информация указывает на то, что на территорию Латвии мог влететь и тут упасть украинский беспилотник», – написала Силиня в соцсети X.
До этого вооруженные силы Латвии сообщали об обнаружении иностранного беспилотника, вошедшего в воздушное пространство страны со стороны России. Заместитель начальника объединенного штаба Национальных вооруженных сил Эгилс Лещинскис заявил, что объект взорвался недалеко от деревни Доброчина в Краславском районе.
Похожий инцидент произошел 24 марта в Литве – обломки беспилотника были обнаружены в Варенском районе. Позже премьер-министр страны Инга Ругинене подтвердила, что дрон был украинским.