Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика

Премьер Латвии заявила о падении украинского дрона у границы страны

На территории Латвии обнаружен беспилотник, который, по предварительным данным, принадлежит Украине. Об инциденте сообщила премьер-министр страны Эвика Силиня.

По ее словам, дрон упал в приграничном районе, пострадавших нет. Пока продолжается расследование, которое должно установить все обстоятельства произошедшего. «Но предварительная информация указывает на то, что на территорию Латвии мог влететь и тут упасть украинский беспилотник», – написала Силиня в соцсети X.

До этого вооруженные силы Латвии сообщали об обнаружении иностранного беспилотника, вошедшего в воздушное пространство страны со стороны России. Заместитель начальника объединенного штаба Национальных вооруженных сил Эгилс Лещинскис заявил, что объект взорвался недалеко от деревни Доброчина в Краславском районе.

Похожий инцидент произошел 24 марта в Литве – обломки беспилотника были обнаружены в Варенском районе. Позже премьер-министр страны Инга Ругинене подтвердила, что дрон был украинским.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её