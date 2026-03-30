В Кремле не обсуждают всеобщую мобилизацию в России
В Кремле не обсуждают введение всеобщей мобилизации в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Такой темы нет на повестке дня», – так он прокомментировал заявление президента Финляндии Александра Стубба, который сказал, что в РФ может быть объявлена всеобщая мобилизация.
27 марта зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в России сейчас не требуется объявлять новую волну мобилизации. Он объяснил, что комплектование российских войск продолжается «вполне приличными темпами». Медведев рассказал, что с начала 2026 г. контракт с Минобороны уже заключили свыше 80 000 человек.
Частичная мобилизация продлилась с 21 сентября по 28 октября 2022 г. 4 ноября президент РФ Владимир Путин говорил, что призвано было 318 000 человек, включая добровольцев.