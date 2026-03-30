В Кремле не обсуждают всеобщую мобилизацию в России

27 марта зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в России сейчас не требуется объявлять новую волну мобилизации. Он объяснил, что комплектование российских войск продолжается «вполне приличными темпами». Медведев рассказал, что с начала 2026 г. контракт с Минобороны уже заключили свыше 80 000 человек.