Николая Булаева переизбрали зампредседателя ЦИК
Николай Булаев был переизбран заместителем председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. За него были отданы 13 голосов, передает корреспондент «Ведомостей».
Против не проголосовал никто. Два голоса оказались недействительны.
Булаев поблагодарил тех, кто «не смог его поддержать».
«Я думаю, это мои истинные товарищи, они понимают, что работать рядовым членом ЦИК было бы приятнее. <...> И я думаю, что на самом деле каждый из нас на этой работе, на работе в ЦИК, отдает все силы», – сказал он.
Булаев выразил мнение, что состав ЦИК, избранный 30 марта (председатель, его заместитель и секретарь), «будет работать с той же успешностью и эффективностью, которая и была».
Секретарем комиссии была переизбрана Наталья Бударина. Она получила 15 голосов.
30 марта на первом заседании нового состава ЦИК России ее председатель Элла Памфилова была переизбрана на новый срок. Она стала первым в истории руководителем ЦИК, занявшим этот пост в третий раз.