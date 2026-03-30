Власти Ирана сообщили о гибели 216 детей в результате ударов США и Израиля
За время конфликта с США и Израилем в Иране погибло 216 несовершеннолетних, сообщила представитель правительства Фатима Мохаджерани, передает IRNA.
Кроме того, погибли 246 женщин и 17 детей младше 5 лет.
20 марта иранская правозащитная организация HRANA (Human Rights Activists News Agency) сообщала, что число погибших в конфликте в Иране достигло 3186 человек. Число жертв среди гражданского населения составило 1394 человека (включая как минимум 210 детей), среди военнослужащих –1153 человека.
19 марта The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на данные Центрального командования ВС США и армии обороны Израиля, что Вашингтон и Иерусалим с начала военной операции нанесли более 16 000 ударов по территории Ирана. По данным газеты, американские силы поразили не менее 7800 целей, а также повредили или уничтожили более 120 иранских кораблей. Израиль нанес около 8500 ударов. Израильская армия атаковала порядка 2000 целей в Ливане.