Власти Ирана сообщили о гибели 216 детей в результате ударов США и Израиля

19 марта The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на данные Центрального командования ВС США и армии обороны Израиля, что Вашингтон и Иерусалим с начала военной операции нанесли более 16 000 ударов по территории Ирана. По данным газеты, американские силы поразили не менее 7800 целей, а также повредили или уничтожили более 120 иранских кораблей. Израиль нанес около 8500 ударов. Израильская армия атаковала порядка 2000 целей в Ливане.