ЕС продлил санкции против Ирана еще на год
Евросоюз на год – до 13 апреля 2027 г. – продлил санкции против Ирана, введенные якобы из-за нарушения прав человека. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.
Отмечается, что меры включают запрет на поездки и замораживание активов, а также запрет на экспорт в Иран оборудования, которое «может быть использовано для внутренних репрессий», и оборудования для мониторинга телекоммуникаций. Кроме того, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять средства физическим и юридическим лицам, включенным в перечень.
В контексте пересмотра санкций Совет ЕС также решил не продлевать включение в список одного умершего лица. В настоящее время список включает в общей сложности 262 физических лица и 53 организации.
21 марта администрация президента США Дональда Трампа ввела временный отказ от санкций на покупку иранской нефти в море сроком на 30 дней. Мера призвана сдержать рост цен на энергоносители, вызванный войной США и Израиля против Ирана.
Лицензия, опубликованная на сайте министерства финансов после закрытия рынков, разрешает импорт иранской нефти в Соединенные Штаты в рамках исключения, если это необходимо для завершения ее продажи или поставки. США не импортировали иранскую нефть в значимых объемах с тех пор, как ввели ограничения после революции 1979 г. Действие документа продлится до 19 апреля.