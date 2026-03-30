Главная / Политика /

Axios: в США хотят сократить расходы на здравоохранение из-за войны с Ираном

Республиканцы выступили с предложением сократить федеральные расходы на здравоохранение, чтобы помочь оплатить законопроект на $200 млрд для финансирования войны в Иране и усиления иммиграционного контроля. Об этом сообщает Axios со ссылкой на заявление главы бюджетного комитета палаты представителей Джоди Аррингтон.

По данным портала, он предложил вернуться к идее отмены так называемых «сокращений софинансирования» – субсидий по программе медицинского страхования ACA (Obamacare).

Умеренные республиканцы заявили, что выступают против сокращений в преддверии выборов в конгресс. Отмечается, что даже несколько голосов «против» могут заблокировать любой законопроект в палате представителей. Мера поможет правительству сэкономить порядка $30 млрд.

Сколько денег потратят США на войну с Ираном

Политика / Международные новости

The Washington Post сообщал, что военное министерство США хочет запросить на иранскую операцию больше $200 млрд. В ведомстве хотят получить поддержку со стороны Белого дома, перед тем как посылать соответствующий запрос в конгресс, где должны утверждаться любые расходы бюджета.

Подчеркивалось, что деньги пойдут на продолжение боевых действий, а также производство вооружений и боеприпасов, расходуемых в больших объемах во время боевых действий. По информации журналистов, организацией запроса средств занимается заместитель министра обороны США Пита Хегсета Стивен Файнберг.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте