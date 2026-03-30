Силы ПВО за шесть часов сбили 98 беспилотников над регионами РФ

В период с 8:00 мск до 14:00 мск силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над российскими регионами. По данным ведомства, семь воздушных целей уничтожено в небе над Белгородской областью. Еще по два БПЛА российские военные нейтрализовали в Брянской и Курской областях.