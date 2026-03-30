Силы ПВО за шесть часов сбили 98 беспилотников над регионами РФ
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 14:00 мск до 20:00 мск уничтожили 98 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ в Max.
Больше всего – 41 БПЛА – сбили над Брянской областью, еще 23 – над Курской. Кроме того, 20 дронов ликвидировали над Белгородской областью и 14 – над Смоленской.
С начала суток 30 марта Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропортов Пензы, Саратова («Гагарин»), Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»), Бугульмы, Казани, Уфы и Пскова.
В период с 8:00 мск до 14:00 мск силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над российскими регионами. По данным ведомства, семь воздушных целей уничтожено в небе над Белгородской областью. Еще по два БПЛА российские военные нейтрализовали в Брянской и Курской областях.