Главная / Политика /

Силы ПВО ликвидировали 11 дронов ВСУ над тремя регионами России

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 8:00 до 14:00 мск сбили 11 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в Max.

По данным ведомства, семь воздушных целей уничтожено в небе над Белгородской областью. Еще по два БПЛА российские военные нейтрализовали в Брянской и Курской областях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что в результате атак в регионе нет пострадавших или разрушений.

В ночь на 30 марта системы ПВО сбили 102 беспилотника ВСУ. По данным Минобороны, атаки были отражены в 10 регионах России и над акваторией Азовского моря. В Ростовской области один человек погиб. Еще восемь человек пострадали, одна из жительниц города попала в больницу.

