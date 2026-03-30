Что известно об ударах ВСУ по югу и приграничью России

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганроге один человек погиб в результате атаки. Еще восемь человек пострадали, одна из жительниц города попала в больницу. По данным Слюсаря, медики считают ее состояние стабильным. Здание школы № 26 получило повреждения.