Что известно об ударах ВСУ по югу и приграничью России

Что известно об ударах ВСУ по югу и приграничью РоссииЗа ночь силы ПВО уничтожили 102 украинских беспилотника
Системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 102 украинских дрона в ночь на 30 марта. По данным Минобороны, атаки были отражены в 10 регионах России и над акваторией Азовского моря.
«Ведомости» собрали информацию о последствиях ударов ВСУ.
Удары по Ростовской области и Краснодарскому краю
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганроге один человек погиб в результате атаки. Еще восемь человек пострадали, одна из жительниц города попала в больницу. По данным Слюсаря, медики считают ее состояние стабильным. Здание школы № 26 получило повреждения.
Всего в городе получили повреждения почти 40 домов и 3 предприятия, сообщила мэр Светлана Камбулова.
Слюсарь рассказал, что беспилотники ВСУ также были зафиксированы в Неклиновском, Азовском, Миллеровском, Чертковском, Матвеево-Курганском, Шолоховском районах Ростовской области. В селе Николаевка из-за обломка дрона была повреждена газовая труба, жертв нет.
В Краснодаре три человека, в том числе двое детей, пострадали из-за атаки украинских беспилотников. Им оказали необходимую медицинскую помощь на месте без госпитализации, сообщил региональный оперативный штаб. Удар пришелся на многоквартирный дом, в нескольких квартирах выбило стекла, один из балконов оказался поврежден.
Ситуация в приграничных регионах
Детонация БПЛА в селе Доброе Белгородской области привела к ранению двоих бойцов «Орлана». Губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что сослуживцы доставили их в Грайворонскую ЦРБ. Мужчины получили баротравмы и осколочные ранения. Позже их переведут в городскую больницу № 2 г. Белгорода.
Глава Курской области Александр Хинштейн не сообщил о конкретных последствиях ударов. По его данным, ВСУ 17 раз применили артиллерию, 39 беспилотников и четыре раза сбросили взрывное устройство с БПЛА за сутки.
В Брянской области два мирных жителя ранены в результате атаки дронов, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. БПЛА ударил по населенному пункту Понуровка.
В Луганской народной республике серьезные повреждения получил Алчевский металлургический комбинат. Ранены трое работников, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщает глава республики Леонид Пасечник. Также были нанесены удары сразу по нескольким подстанциям, произошло аварийное отключение абонентов в семи муниципальных округах.
Удары по Тольятти
По словам губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, беспилотники также ударили по промышленному предприятию в Тольятти. Жертв нет, жилые и социальные объекты не получили повреждений. Сотрудники оперативных служб ведут работы на месте происшествия.