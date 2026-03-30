Политика

Минобороны сообщило об уничтожении 58 БПЛА за три часа

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 20:00 мск до 23:00 мск ликвидировали 58 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ в Max.

В ведомстве уточнили, что 32 БПЛА нейтрализовали над Брянской областью, 15 – над Смоленской, еще пять – над Белгородской, а также по два – над Курской, Новгородской и Псковской областями.

С начала суток 30 марта Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропортов Пензы, Саратова («Гагарин»), Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Самары («Курумоч»), Ульяновска («Баратаевка»), Бугульмы, Казани, Уфы, Пскова и Санкт-Петербурга («Пулково»).

Дежурные средства ПВО в период с 14:00 мск до 20:00 мск уничтожили 98 украинских беспилотников над российскими регионами. Больше всего – 41 БПЛА – сбили над Брянской областью, еще 23 – над Курской. Кроме того, 20 дронов ликвидировали над Белгородской областью и 14 – над Смоленской.

