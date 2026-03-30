Минобороны сообщило об уничтожении 58 БПЛА за три часа

Дежурные средства ПВО в период с 14:00 мск до 20:00 мск уничтожили 98 украинских беспилотников над российскими регионами. Больше всего – 41 БПЛА – сбили над Брянской областью, еще 23 – над Курской. Кроме того, 20 дронов ликвидировали над Белгородской областью и 14 – над Смоленской.