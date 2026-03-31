При атаке на танкер с нефтью в Дубае нет утечек и пострадавших
В результате атаки на кувейтский танкер Al-Salmi с сырой нефтью в водах Дубая не было утечек нефти или пострадавших. Об этом пишет CNN со ссылкой на сообщение властей.
По данным телеканала, судно было подбито иранскими войсками в 31 морской миле к северо-западу от Дубая, сообщало морское управление Великобритании (UKMTO). На борту начался пожар, который был ликвидирован.
Кувейтская нефтяная корпорация предупреждала о возможном разливе нефти после атаки.
28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары по Тель-Авиву и американским объектам в странах Персидского залива.