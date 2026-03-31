Путин продлил право иностранцев платить за газ не только через Газпромбанк

Особый порядок действует до 1 июля 2026 года
Ведомости

Президент РФ Владимир Путин продлил право иностранцев оплачивать российский газ в рублях в других банках РФ, помимо Газпромбанка, до 1 июля 2026 г. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Срок действия предыдущего указа истекал 1 апреля 2026 г. Новым документом он продлен на три месяца. Уточняется, что изменения вносятся в указ «газ за рубли», принятый в марте 2022 г., а также в серию последующих указов, корректировавших механизм оплаты. Согласно документу, за Газпромбанком сохраняется статус уполномоченного банка, однако платежи могут производиться через другие российские кредитные организации.

Схема «газ за рубли» была введена весной 2022 г. как защитный механизм от блокировки платежей западными банками. В ноябре 2024 г. США ввели санкции против Газпромбанка, что создало проблемы для расчетов с европейскими покупателями.

В ответ на это в декабре 2024 г. Путин изменил порядок оплаты: импортерам разрешили зачислять рубли на счета любых российских банков, а Газпромбанк перестал заниматься конвертацией валюты.

Впервые указ вступил в силу в декабре 2024 г. и действовал до 1 апреля 2025 г. После этого он неоднократно продлевался: до 1 июля 2025 г., до 1 октября 2025 г., до 31 декабря 2025 г., до 1 апреля 2026 г.

