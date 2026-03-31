Путин продлил право иностранцев платить за газ не только через Газпромбанк

Срок действия предыдущего указа истекал 1 апреля 2026 г. Новым документом он продлен на три месяца. Уточняется, что изменения вносятся в указ «газ за рубли», принятый в марте 2022 г., а также в серию последующих указов, корректировавших механизм оплаты. Согласно документу, за Газпромбанком сохраняется статус уполномоченного банка, однако платежи могут производиться через другие российские кредитные организации.