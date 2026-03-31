Американист назвал реверансом решение США пустить российский танкер на Кубу

Ведомости

Пропуск российского танкера на Кубу стал «реверансом» американских властей в сторону РФ для получения от российских властей уступок на других направлениях. Такую версию «Ведомостям» озвучил американист Павел Кошкин.

Президент США Дональд Трамп еще надеется урегулировать конфликт на Украине через диалог с Москвой и рассчитывает на россиян в прекращении боевых действий на Ближнем Востоке, считает эксперт. По его мнению, сейчас ключевым приоритетом Белого дома является решение иранского кризиса. В связи с этим растут цены на топливо.

«Поэтому американцы не хотят распылять свои силы. Как только решится проблема Ирана, возникнет ясность других глобальных американских внешнеполитических приоритетов», – отметил Кошкин.

30 марта Минтранс РФ сообщил, что российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 000 т нефти прибыл на Кубу. Перед этим Трамп заявил, что не против, если какая-то страна, включая Россию, поставит нефть на Кубу, так как жителям нужны «отопление, охлаждение и все остальное, что необходимо».

