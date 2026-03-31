Зачем Дональд Трамп допустил поставку российской нефти Кубе

Зачем Дональд Трамп допустил поставку российской нефти КубеЭто может быть попытка наладить контакт с Москвой
Российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 000 т нефти прибыл на Кубу, говорится в заявлении Министерства транспорта России. Он стал первым судном, доставившим на Кубу нефть за все время после объявления президентом США Дональдом Трампом 29 января энергетической блокады острова (указ предусматривает возможность введения пошлин в отношении стран – нарушителей американского одностороннего запрета).
30 марта Трамп лично заявил, что не против такой поставки. «Я сказал им: если страна хочет послать нефть Кубе прямо сейчас, то это не проблема для меня. Будь то Россия или кто-то еще» (цитата по The New York Times). При этом 12 марта на сайте минфина США была опубликована генеральная лицензия 134 о «Выдаче разрешения на поставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда». Согласно документу, России дали возможность в течение месяца (до 11 апреля) продавать нефть, погруженную на танкеры к 12 марта.
Генеральная лицензия 134 Управления по контролю за зарубежными активами минфина США не распространяется на не связанных с юрисдикцией США иностранных субъектов делового оборота, говорит партнер BGP Litigation Сергей Гландин. Эти правила, продолжил эксперт, регулируют деятельность американских банков, их транспортно-логистических компаний и импортеров, чтобы те без риска вторичных санкций могли проводить платежи по разным сделкам, связанным с российской нефтью, или вступать в них. «То есть если у российских или иных танкеров, которые перевозят российскую нефть и не проводят операции в американских долларах, нет правоотношений с американскими лицами, то генлицензия 134 попросту неприменима», – объяснил эксперт. При этом США могут ввести морскую блокаду Кубы и не пропускать определенные суда просто по праву сильного, отметил Гландин. Но если Москва использует военно-политические и дипломатические рычаги, то Вашингтон может пойти на уступки и разрешить проход для российских судов, добавил эксперт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между российской и американской сторонами были контакты, позволившие танкеру пройти.
Поставки ограниченной партии российской нефти на Кубу могут быть результатом договоренностей американских и российских парламентариев во время их недавних переговоров в Вашингтоне, допустил главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. Очевидно, данный объем топлива не решит проблему энергоснабжения острова: «Вашингтон до сих пор заинтересован в смене власти в латиноамериканской республике».
Американист Павел Кошкин предположил, что пропуск российского танкера на Кубу – реверанс американских властей в сторону России, чтобы получить от российского руководства уступки на других направлениях. По его мнению, Трамп не теряет надежды урегулировать российско-украинский конфликт через диалог с Москвой, а также рассчитывает на содействие россиян в прекращении боевых действий на Ближнем Востоке. «На данный момент главным приоритетом Белого дома является решение иранского кризиса, из-за чего растут цены на топливо. Поэтому американцы не хотят распылять свои силы. Как только решится проблема Ирана, возникнет ясность других глобальных американских внешнеполитических приоритетов», – полагает эксперт.
Кроме того, продолжает Кошкин, на фоне ближневосточных событий Трамп не желает ухудшать ситуацию на Кубе. «Возможно, доставка российской нефти – разовая гуманитарная акция, чтобы избежать обвинений со стороны демпартии о преднамеренном удушении кубинского населения. При демократической администрации отношения Вашингтона и Гаваны были относительно нормальными. Пока сложно оценить, намерены ли американцы сменить власть в латиноамериканской республике», – считает американист. Эксперт также не исключил, что следующей после решения иранской проблемы станет Куба. По его словам, в условиях крайней непредсказуемости Трампа прогнозирование очень затруднено.