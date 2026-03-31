Зачем Дональд Трамп допустил поставку российской нефти Кубе

Генеральная лицензия 134 Управления по контролю за зарубежными активами минфина США не распространяется на не связанных с юрисдикцией США иностранных субъектов делового оборота, говорит партнер BGP Litigation Сергей Гландин. Эти правила, продолжил эксперт, регулируют деятельность американских банков, их транспортно-логистических компаний и импортеров, чтобы те без риска вторичных санкций могли проводить платежи по разным сделкам, связанным с российской нефтью, или вступать в них. «То есть если у российских или иных танкеров, которые перевозят российскую нефть и не проводят операции в американских долларах, нет правоотношений с американскими лицами, то генлицензия 134 попросту неприменима», – объяснил эксперт. При этом США могут ввести морскую блокаду Кубы и не пропускать определенные суда просто по праву сильного, отметил Гландин. Но если Москва использует военно-политические и дипломатические рычаги, то Вашингтон может пойти на уступки и разрешить проход для российских судов, добавил эксперт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между российской и американской сторонами были контакты, позволившие танкеру пройти.