Главная / Политика /

СВР: патриарх Варфоломей продолжает стремиться к расколу

Ведомости

Константинопольский патриарх Варфоломей продолжает предпринимать шаги для «раскола мирового православия», сообщила Служба внешней разведки (СВР) РФ.

«Константинопольский патриарх Варфоломей продолжает настойчиво гнуть вероломную линию на раскол мирового православия, руководствуясь принципом "разделяй и властвуй". На этот раз он хочет подчинить своему влиянию Грузинскую православную церковь», – говорится в публикации ведомства.

По данным разведки, патриарх Варфоломей пытается воспользоваться тем, что в Грузии умер католикос-патриарх Илия II. На освободившийся пост он хотел бы продвинуть священнослужителей из своего ближайшего окружения, которые наиболее подходят на роль исполнителей его воли.

В январе СВР заявила, что константинопольский патриарх Варфоломей намерен предоставить автокефалию непризнанной Черногорской православной церкви, чтобы нанести удар по Сербской православной церкви. Тогда ведомство подчеркнуло, что «расчленивший православную Украину» патриарх продолжает свою раскольническую деятельность.

