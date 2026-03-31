Песков: в графике Путина нет контакта с президентом Кубы

30 марта Минтранспорта РФ сообщило, что российский танкер «Анатолий Колодкин» привез на Кубу гуманитарный груз в 100 000 т нефти. В тот же день Песков заявил, что Россия продолжит работать над поставкой энергоносителей на Кубу. Он назвал положение кубинцев отчаянным, подчеркнув, что российские власти не могут оставаться безучастными. По его словам, в условиях жесточайшей блокады Куба нуждается в нефтепродуктах. Это требуется для работы систем жизнеобеспечения, генерации электроэнергии, оказания медицинских и иных услуг населению.