Песков: в графике Путина нет контакта с президентом Кубы
В графике президента России Владимира Путина нет телефонного разговора с лидером Кубы Мигелем Диас-Канелем. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Мы находимся в постоянном контакте на рабочем уровне с нашими кубинскими друзьями. <…> Мы его будем продолжать. Но на высшем уровне пока какие-то контакты не запланированы», – сказал представитель Кремля.
По его словам, при необходимости диалог двух лидеров может быть «весьма оперативно» организован.
30 марта Минтранспорта РФ сообщило, что российский танкер «Анатолий Колодкин» привез на Кубу гуманитарный груз в 100 000 т нефти. В тот же день Песков заявил, что Россия продолжит работать над поставкой энергоносителей на Кубу. Он назвал положение кубинцев отчаянным, подчеркнув, что российские власти не могут оставаться безучастными. По его словам, в условиях жесточайшей блокады Куба нуждается в нефтепродуктах. Это требуется для работы систем жизнеобеспечения, генерации электроэнергии, оказания медицинских и иных услуг населению.
Топливный кризис накрыл Кубу из-за прекращения поставок нефти после введения Вашингтоном энергетической блокады. Мексика, основной поставщик нефти на остров, прекратила экспорт. Дефицит электроэнергии на Кубе достигает 60%.