Кремль: Россия считает своим долгом помочь Кубе с нефтью
Россия продолжит работать над поставкой энергоносителей на Кубу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Представитель Кремля подчеркнул, что отчаянное положение, в котором оказались кубинцы, не может оставить российские власти безучастными. По его словам, в условиях жесточайшей блокады Куба нуждается в нефтепродуктах. Это необходимо для работы систем жизнеобеспечения, генерации электроэнергии, оказания медицинских и иных услуг населению.
«Россия считает своим долгом не оставаться в стороне и оказать нужную помощь нашим кубинским друзьям», – указал Песков.
Куба столкнулась с топливным кризисом из-за прекращения поставок нефти после того, как США ввели энергетическую блокаду. В результате Мексика, основной поставщик нефти на остров, прекратила экспорт. Дефицит электроэнергии на Кубе достигает 60%. Из-за отсутствия топлива сотрудников американской дипмиссии переселили в общее жилье и перевели на удаленную работу, а работу генераторов в резиденциях сократили до четырех часов в сутки.