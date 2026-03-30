Кремль: Россия считает своим долгом помочь Кубе с нефтью

Ведомости

Россия продолжит работать над поставкой энергоносителей на Кубу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Представитель Кремля подчеркнул, что отчаянное положение, в котором оказались кубинцы, не может оставить российские власти безучастными. По его словам, в условиях жесточайшей блокады Куба нуждается в нефтепродуктах. Это необходимо для работы систем жизнеобеспечения, генерации электроэнергии, оказания медицинских и иных услуг населению.

«Россия считает своим долгом не оставаться в стороне и оказать нужную помощь нашим кубинским друзьям», – указал Песков.

Куба столкнулась с топливным кризисом из-за прекращения поставок нефти после того, как США ввели энергетическую блокаду. В результате Мексика, основной поставщик нефти на остров, прекратила экспорт. Дефицит электроэнергии на Кубе достигает 60%. Из-за отсутствия топлива сотрудников американской дипмиссии переселили в общее жилье и перевели на удаленную работу, а работу генераторов в резиденциях сократили до четырех часов в сутки.

17 марта Песков сообщил о готовности Москвы оказать Кубе всю посильную помощь. 30 марта Министерство транспорта России объявило, что российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в 100 000 т нефти прибыл на Кубу. Судно ожидает разгрузки в порту Манас.

Новости СМИ2
