Кремль: Россия считает своим долгом помочь Кубе с нефтью

Куба столкнулась с топливным кризисом из-за прекращения поставок нефти после того, как США ввели энергетическую блокаду. В результате Мексика, основной поставщик нефти на остров, прекратила экспорт. Дефицит электроэнергии на Кубе достигает 60%. Из-за отсутствия топлива сотрудников американской дипмиссии переселили в общее жилье и перевели на удаленную работу, а работу генераторов в резиденциях сократили до четырех часов в сутки.