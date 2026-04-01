Замглавы МИД РФ Галузин: переговоры по Украине стоят «на паузе»
Переговоры по украинскому вопросу сейчас стоят «на паузе» из-за кризиса на Ближнем Востоке, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин на полях российско-узбекской конференции клуба «Валдай» и Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.
По словам Галузина, стороны исходят из того, что все готовы продолжать дискуссии. Он подчеркнул, что в этом вопросе важна не только регулярность или частота раундов, но и субстантивность повестки дня.
29 марта помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Вашингтон сделал ряд «интересных» и «полезных» предложений по разрешению конфликта на Украине. Однако, по его словам, они пока не реализуются.
24 марта президент США Дональд Трамп заявил, что РФ и Украина близки к заключению мирного соглашения. Он также заявил, что рассчитывает на скорое проведение личной встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.