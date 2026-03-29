Ушаков рассказал об «интересных» предложениях по Украине
Вашингтон сделал ряд «интересных» и «полезных» предложений по разрешению конфликта на Украине. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
«США высказали ряд достаточно интересных, я бы сказал, полезных соображений и предложений. Но вот пока они не реализуются», – сказал он (цитата по ТАСС).
24 марта президент США Дональд Трамп заявил, что РФ и Украина близки к заключению мирного соглашения. Он также заявил, что рассчитывает на скорое проведение личной встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Российско-украинские переговоры возобновились с приходом к власти Трампа в 2025 г. Изначально стороны возобновили контакты в Стамбуле, после состоялись трехсторонние встречи РФ, Украины и США в Ближневосточном регионе. Сейчас встречи отложены из-за боевых действий против Ирана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва открыта для переговоров, но «по объективным причинам сейчас сложилась пауза».