La Repubblica: у Италии заканчиваются ресурсы на сдерживание цен на бензин

31 марта средняя стоимость бензина в США превысила $4 за галлон впервые с августа 2022 г. из-за конфликта на Ближнем Востоке. Как подсчитали в автомобильном клубе ААА, с конца февраля цена на бензин увеличилась примерно на 35%. «У нас есть навязчивая идея следить за ценами на бензин, потому что они во многом определяют, «можем ли мы ездить на машине?», «можем ли мы заниматься тем, что нам нравится?». И теперь часть этого находится под угрозой», – заявил аналитик GasBuddy Патрик Де Хаан. Он добавил, что по мере роста цен «давление на бюджеты американцев и их расходы будут только усиливаться».