La Repubblica: у Италии заканчиваются ресурсы на сдерживание цен на бензин

Ведомости

Декрет об отмене акцизов, призванный сдержать рост цен на бензин, готовится к одобрению на заседании совета министров Италии в пятницу и станет последним подобным шагом в этом направлении, поскольку ресурсы казны исчерпаны. Об этом сообщает La Repubblica со ссылкой на данные с закрытой встречи премьер‑министра Джорджи Мелони и министра экономики Джанкарло Джорджетти.

Ожидается, что приостановка действия акцизов продлится до 1 мая, на это будут направлены последние доступные средства.

Джорджетти предупредил, что если конфликт в Иране затянется, цена на бензин может вырасти до 3 евро за литр. Он также отметил ухудшение состояния платежного баланса, из‑за чего Италия – страна с одним из самых высоких уровней внешнего долга – оказывается в крайне невыгодном положении в рамках Евросоюза.

31 марта средняя стоимость бензина в США превысила $4 за галлон впервые с августа 2022 г. из-за конфликта на Ближнем Востоке. Как подсчитали в автомобильном клубе ААА, с конца февраля цена на бензин увеличилась примерно на 35%. «У нас есть навязчивая идея следить за ценами на бензин, потому что они во многом определяют, «можем ли мы ездить на машине?», «можем ли мы заниматься тем, что нам нравится?». И теперь часть этого находится под угрозой», – заявил аналитик GasBuddy Патрик Де Хаан. Он добавил, что по мере роста цен «давление на бюджеты американцев и их расходы будут только усиливаться».

