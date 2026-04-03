Политика /

Песков: Зеленский должен был вывести войска из Донбасса еще вчера

Россия будет продолжать спецоперацию до достижения поставленных целей, добавил он
Ведомости

Россия не ставила Украине сроков для вывода войск из Донбасса. Это нужно было сделать еще вчера, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в этом вопросе нет дедлайнов. Он напомнил, что Москва неоднократно подчеркивала: для остановки горячей фазы спецоперации Киев должен вывести войска из Донбасса. Песков отметил, что такой шаг действительно способствовал бы переходу к процессу урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.

«Для этого [президент Украины Владимир] Зеленский должен взять на себя политическую ответственность и принять соответствующее решение. <…> Это нужно делать сегодня, а лучше это нужно было сделать вчера», – сказал он.

Песков добавил, что Россия продолжит специальную военную операцию до достижения всех обозначенных целей.

30 марта Зеленский выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров в ближайшие недели. Он призвал к прекращению огня на Пасху. В Кремле ответили, что не видят «четко сформулированной» инициативы по пасхальному перемирию.

1 апреля Bloomberg писал, что США сообщили союзникам на минувшей неделе, что все еще считают возможным усадить Россию и Украину за стол переговоров. Но пока подвижек в этом направлении нет.

