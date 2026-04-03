Лукашенко рассказал о своем совете Трампу насчет войны с Ираном
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что дал американскому коллеге Дональду Трампу совет насчет войны с Ираном. Вашингтон начал действовать по рекомендации Минска, заявил Лукашенко. Его цитирует «БелТА».
«Американцы молодцы. Они начали делать то, что я Трампу посоветовал на последних переговорах. Могу уже сегодня сказать. Евреи приехали к нему, израильтяне, <...> начали его звать против Ирана воевать. Пошел. Что делать сейчас? Я им говорю: «Израиль хотел повоевать против Ирана – пусть повоюют. Дайте ему повоевать, вы чего туда лезете», – рассказал глава государства.
После этого, по словам Лукашенко, американские войска стали «потихоньку-потихоньку» оттуда уходить. Он отметил, что и Израиль скоро поймет, что «не туда залез». Белорусский лидер заявил, что Израиль – это небольшое по территории и населению государство, но многих вокруг считает врагами и атакует их.
23 марта спецпосланник американского лидера Джон Коул сообщил, что администрация президента Трампа может организовать визит Лукашенко в Белый дом или в резиденцию Мар-а-Лаго. При этом он не стал говорить, будут ли выдвинуты предварительные условия для организации встречи со стороны США. Как отмечает Financial Times, визит стал возможным «в рамках дипломатического потепления».