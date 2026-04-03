Bloomberg: Макрон призвал азиатские страны противостоять США и Китаю

17 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Макрон может в ближайшее время лишиться своего поста. Американский лидер сказал об этом, комментируя отказ Парижа поддержать возможные военные действия США в Ормузском проливе. 21 марта Itamilradar со ссылкой на данные сервиса отслеживания полетов сообщила, что Франция впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке разрешила американским стратегическим бомбардировщикам пролететь через свою территорию на пути в Иран.