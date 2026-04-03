Bloomberg: Макрон призвал азиатские страны противостоять США и Китаю
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал азиатские страны «объединить усилия и противостоять США и Китаю». Об этом пишет Bloomberg.
По данным агентства, французский лидер «активно продвигал эту идею» в ходе турне по Азии на этой неделе. Макрон обсуждал вопросы безопасности на море в Ормузском проливе и более тесное сотрудничество с Южной Кореей и Японией. Эти две страны, указывает агентство, сильно страдают от высоких цен на энергоносители из-за перекрытого пролива.
По словам Макрона, у стран Европы есть общие интересы с такими государствами, как Япония и Южная Корея, в вопросах международного права, демократии, изменения климата и здравоохранения. Среди стран с аналогичными взглядами он назвал Австралию, Бразилию, Канаду и Индию. По мнению Макрона, вместе эта коалиция может работать над вопросами искусственного интеллекта, космоса, энергетики, ядерной энергетики, обороны, безопасности – «над чем угодно».
17 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Макрон может в ближайшее время лишиться своего поста. Американский лидер сказал об этом, комментируя отказ Парижа поддержать возможные военные действия США в Ормузском проливе. 21 марта Itamilradar со ссылкой на данные сервиса отслеживания полетов сообщила, что Франция впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке разрешила американским стратегическим бомбардировщикам пролететь через свою территорию на пути в Иран.