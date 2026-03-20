Франция впервые с начала конфликта в Иране разрешила пролет бомбардировщикам США
Франция впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке разрешила американским стратегическим бомбардировщикам пролететь через свою территорию на пути в Иран. Об этом сообщает Itamilradar со ссылкой на данные сервиса отслеживания полетов.
По данным издания, самолеты ВВС США вылетели с британской базы RAF Фэрфорд и направились на юг, пройдя через воздушное пространство Франции, после чего вошли в Средиземное море и продолжили движение на восток.
Речь идет о стратегических бомбардировщиках B-52H Stratofortress и B-1B Lancers. Как отмечается, часть самолетов отключила транспондеры в восточной части Средиземного моря при приближении к зоне боевых действий.
Согласно данным отслеживания, маршрут и характер полета указывают на направление в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM), включая Иран. Itamilradar отмечает, что использование таких самолетов свидетельствует о продолжении ударных операций США по военной инфраструктуре Ирана.
17 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция в любом случае не станет принимать участие в операциях по разблокировке движения в Ормузском проливе. Тогда президент США Дональд Трамп сказал, что Макрон в ближайшее время может лишиться своего поста.
20 марта Великобритания разрешила США использовать свои военные базы для операций против Ирана в рамках коллективной самообороны региона. Речь идет о поддержке так называемых оборонительных действий, «направленных на нейтрализацию ракетных позиций и возможностей, используемых для атак на суда в Ормузском проливе». Власти страны подтвердили, что соглашение включает такие операции США.