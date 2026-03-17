Макрон отказался помогать Трампу в разблокировке Ормузского пролива

17 марта Bloomberg писал, что Ирак ведет переговоры с иранской стороной о предоставлении разрешения некоторым нефтяным танкерам проходить через Ормузский пролив. Издание отметило, что Багдад также работает над возобновлением экспорта нефти по трубопроводу Киркук – Сейхан в Турцию с целью компенсировать сбои в поставках.