Главная / Политика /

Макрон отказался помогать Трампу в разблокировке Ормузского пролива

Ведомости

Франция в любом случае не станет принимать участие в операциях по разблокировке движения в Ормузском проливе. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон на заседании национального Совета по обороне.

«Франция ни при каких обстоятельствах не будет участвовать в операциях по открытию или разблокированию Ормузского пролива в сегодняшних условиях», – сказал французский лидер (цитата по ТАСС).

14 марта президент США Дональд Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны присоединиться к военно-морской миссии по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе и направить туда свои военные корабли. «Мы скоро сделаем Ормузский пролив открытым, безопасным и свободным», – заверил он.

17 марта Bloomberg писал, что Ирак ведет переговоры с иранской стороной о предоставлении разрешения некоторым нефтяным танкерам проходить через Ормузский пролив. Издание отметило, что Багдад также работает над возобновлением экспорта нефти по трубопроводу Киркук – Сейхан в Турцию с целью компенсировать сбои в поставках.

