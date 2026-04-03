Москалькова назвала экстрадицию археолога Бутягина на Украину произволом

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова раскритиковала решение варшавского суда о выдаче российского археолога Александра Бутягина на Украину. Об этом омбудсмен заявила «РИА Новости».

«Считаю грубейшим нарушением прав человека, международного гуманитарного права, этических и нравственных норм решение об экстрадиции Бутягина на Украину», – сказала Москалькова, указав на возможные репрессии в отношении ученого.

По ее словам, археолог не совершал противоправных действий ни против Украины, ни против других государств.

Бутягин был задержан в Польше в начале декабря 2025 г. по запросу украинской стороны. Его подозревают в проведении незаконных археологических работ в Крыму. 18 марта суд Варшавы одобрил его экстрадицию, однако решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

24 марта Совет по правам человека при президенте РФ обратился к польскому омбудсмену Марчину Венцеку с просьбой не допустить выдачи ученого. В СПЧ указали на возможное нарушение международных обязательств Польши, включая положения Европейской конвенции о защите прав человека. Правозащитники подчеркнули, что в условиях продолжающегося конфликта существует «высокая реальная вероятность» жестокого обращения с Бутягиным, включая пытки и иные формы давления.

