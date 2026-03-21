СПЧ призвал Польшу не допустить экстрадиции археолога Бутягина на Украину
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) обратился к уполномоченному по правам человека в Польше Марчину Венцеку с просьбой не допустить экстрадиции российского ученого-археолога Александра Бутягина на Украину. Сообщение опубликовано в Telegram-канале совета.
Как сообщили в комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека, правозащитники указывают на возможное нарушение международных обязательств Польши, в частности положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
«Считаем необходимым обратить ваше внимание на несоответствие данного решения международным обязательствам Республики Польша в области защиты прав человека», – говорится в обращении.
В СПЧ подчеркнули, что Бутягин является гражданином России и в условиях продолжающегося международного конфликта существует «высокая реальная вероятность» того, что он может подвергнуться жестокому обращению, включая пытки или иные формы давления.
Правозащитники ссылаются на ст. 3 Европейской конвенции, которая запрещает пытки и бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и не допускает никаких исключений. Также в обращении упоминается практика Европейского суда по правам человека, согласно которой государство не вправе осуществлять экстрадицию, если есть серьезные основания полагать, что человеку грозит подобное обращение.
Кроме того, в СПЧ указали на необходимость соблюдения ст. 13 ЕКПЧ, предусматривающей право на эффективные средства правовой защиты.
В комиссии призвали польскую сторону провести дополнительную проверку решения об экстрадиции, дать независимую правовую оценку соблюдения международных норм, приостановить процедуру до завершения такой проверки, а также обеспечить мониторинг соблюдения прав Бутягина.
Бутягин был задержан 4 декабря 2025 г. по запросу украинской стороны. На Украине его обвиняют в «незаконных археологических работах» в Крыму и причинении ущерба объектам культурного наследия на сумму более 200 млн гривен.
18 марта стало известно, что суд Варшавы одобрил экстрадицию ученого. При этом решение не является окончательным – защита намерена его обжаловать в вышестоящей инстанции.