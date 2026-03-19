Главная / Общество /

Песков: Россия будет делать все возможное для возвращения археолога Бутягина

Ведомости

Российская сторона будет делать все возможное, чтобы оказать содействие археологу Александру Бутягину в защите его законных интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Прогнозы я не стал бы какие-то делать. Очевидно, что суд чрезвычайно проукраинский», – добавил он.

18 марта стало известно, что суд Варшавы одобрил экстрадицию ученого. При этом решение не является окончательным – защита намерена его обжаловать в вышестоящей инстанции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что речь идет о политическом процессе, у которого нет каких-либо правовых оснований. Она добавила, что решение польского суда промежуточное, на его обжалование есть неделя.

Что российские власти могут сделать для спасения археолога Бутягина

Политика / Международные отношения

Практикующий в Европейском суде по правам человека адвокат Александр Суржин объяснял «Ведомостям», что защите Бутягина в нынешней ситуации нужно сделать основной акцент именно на международную правовую составляющую, поскольку в рамках национального права Польши вопрос ангажирован и политизирован.

Бутягин был задержан 4 декабря 2025 г. по запросу украинской стороны. На Украине его обвиняют в «незаконных археологических работах» в Крыму и причинении ущерба объектам культурного наследия на сумму более 200 млн гривен.

