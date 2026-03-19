Что российские власти могут сделать для спасения археолога Бутягина

Что российские власти могут сделать для спасения археолога БутягинаСуд в Польше принял решение об экстрадиции ученого на Украину, но оно неокончательное
Польский суд 18 марта решил удовлетворить запрос украинской стороны об экстрадиции сотрудника Эрмитажа археолога Александра Бутягина. Такое решение вынес судья Дариуш Любовский. Но у адвокатов археолога остается право обжаловать его и добиваться отмены в суде высшей инстанции, уточнили представители археолога в Telegram-канале.
Поэтому решение польского суда немедленно исполняться не будет.
В сообщении представителей отмечается, что ранее судья Любовский был уволен с должности в связи с утратой доверия «из-за сомнений в его беспристрастности в политических делах, но руководство обязало его завершить уже начатые разбирательства».
Сам Бутягин ранее в суде заявлял, что его выдача Украине «создает угрозу для жизни и здоровья».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сразу отреагировала на решение в Польше в ходе брифинга. «Хотела бы подчеркнуть, что речь идет о политическом процессе, у которого нет каких-либо правовых оснований. Решение польского суда промежуточное, на его обжалование есть неделя», – сказала Захарова.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков также возмутился и назвал «просто тварями» лиц, ответственных в Польше за принятие решения экстрадировать российского ученого. «Они реально решили отдать ученого – не политика, не военного человека, а ученого – на буквально мучения и смерть. Кто-то сомневается, что на Украине это будет иначе?» – сказал он (цитата по ТАСС).
Археолога задержали 4 декабря 2025 г. по запросу украинской стороны. На Украине его преследуют за проведение «незаконных археологических поисков» в Крыму. Его обвиняют в уничтожении объектов культурного наследия полуострова, а предполагаемый ущерб оценивают более чем в 200 млн гривен.
Сторона защиты заявляет, что в материалах дела, в том числе в заключении эксперта, на которое опирается обвинение, «отсутствуют доказательства разрушения памятника, а также ничем не подтверждается сумма ущерба». Кроме того, защита ученого отметила истечение срока давности по вменяемой статье (ч. 4 ст. 298 УК Украины – «Умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объекта культурного наследия»). Предельный срок наступил 1 января 2024 г. до предъявления обвинения в октябре 2024 г.
МИД России в январе потребовал от Польши немедленно освободить Бутягина.
Защите Бутягина в нынешней ситуации нужно сделать основной акцент именно на международную правовую составляющую, поскольку в рамках национального права Польши вопрос ангажирован и политизирован, отмечает практикующий в Европейском суде по правам человека адвокат Александр Суржин. Несмотря на очевидные вопросы в отношении предвзятости судьи Дариуша Любовского, замеченного в ангажированности к заявителям из постсоветских стран, и попытки защиты отвести данного судью, не удалось работать в этом направлении, заметил он.
По мнению Суржина, польская юстиция хочет минимизировать приоритетный в данном случае политический мотив и делает вид, что его нет.
При этом сторона защиты в качестве аргументов против экстрадиции на Украину может отталкиваться от признанных на уровне ЕС надзорными органами по правам человека системных проблем в украинских СИЗО, в практику входит постановление по делу 2020 г., выявившее структурную проблему условий содержания в стране и отсутствие эффективных средств правовой защиты, напоминает Суржин. Тогда Страсбург обязал Украину внедрить их, и, хотя она это формально сделала в Уголовно-исполнительном кодексе, их не сочли действенными Комитет министров Совета Европы и правозащитники.
В 2022 г. ситуацию усугубили боевые действия, считает эксперт. И теперь, по его словам, существует огромное количество дел, а Совет Европы, Комитет по правам человека, Комитет против пыток
«Известны конфликты между правоприменителями, НАБУ и СБУ, администрацией президента, которые нарушают критерии справедливого суда и равенства сторон в процессе, как это предусмотрено ст. 6 ч. 1 Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ, подписана Польшей. – «Ведомости»)», – продолжает юрист. Так что, по его словам, как удерживающее государство Польша обязана гарантировать, что выдача не приведет к нарушению ст. 3 ЕКПЧ (запрет пыток и бесчеловечного обращения), что вытекает из прецедентной практики ЕСПЧ в деле «Сукачев против Украины», 2020 г.
Поэтому вряд ли в современных условиях Бутягину гарантированы данные критерии во время рассмотрения его дела, при выдаче на Украину есть угроза грубого отказа в правосудии, считает Суржин. Он добавил, что у него с командой защиты, с семьей «продолжается диалог» по поводу коррекции стратегии в этом деле.
11 марта стало известно, что в России подготовили законопроект о возможности использовать российские военные силы для защиты граждан, арестованных или подвергаемых уголовному преследованию на основании решения иностранных или международных судов. Проект поправок разработан по инициативе Минобороны. Кабмин одобрил эту инициативу, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к комиссии.
Проект разработан в целях защиты прав граждан России в случае их ареста (удержания), уголовного и иного преследования по решению судов иностранных государств, наделенных полномочиями другими иностранными государствами без участия России, и международных судебных органов, компетенция которых не основана на международном договоре Российской Федерации или резолюции Совбеза ООН.
Российский законопроект похож на американский Закон о защите американских военнослужащих (ASPA) 2002 г. Он был принят в связи с началом работы Международного уголовного суда (МУС) в 2002 г. Цель документа – защитить американских военнослужащих, избранных и должностных лиц, если против них МУС предъявит обвинения.
Как писали «Ведомости», после ареста Бутягина по запросу Украины Минобрнауки России рекомендовало вузам и НИИ при приглашениях на мероприятия в «недружественные» страны оценивать их на предмет возможной политизации повестки, а при необходимости обращаться в ведомство. Рассылку письма ведомства в конце января «Ведомостям» подтвердили источники в двух крупных федеральных вузах.