Суд Варшавы одобрил экстрадицию российского археолога Бутягина на Украину

Суд Варшавы одобрил экстрадицию российского археолога Бутягина на УкраинуЭто решение не означает немедленной выдачи ученого
Польский суд удовлетворил запрос Украины об экстрадиции сотрудника Эрмитажа археолога Александра Бутягина. Об этом сообщила защита российского ученого в Telegram.
«Судья Дариуш Любовский вынес решение об экстрадиции Александра Бутягина», – говорится в сообщении.
Решение суда не означает немедленной экстрадиции. Адвокаты будут обжаловать его и добиваться отмены в суде высшей инстанции, уточнили представители археолога.
В сообщении отмечается, что ранее судья Любовский был уволен с должности в связи с утратой доверия «из-за сомнений в его беспристрастности в политических делах, однако руководство обязало его завершить уже начатые разбирательства».
Археолога задержали 4 декабря 2025 г. по запросу украинской стороны. На Украине его преследуют за проведение «незаконных археологических поисков» в Крыму. Его обвиняют в уничтожении объектов культурного наследия полуострова, а предполагаемый ущерб оценивают более чем в 200 млн гривен.
Сторона защиты заявляет, что в материалах дела, в том числе в заключении эксперта, на которое опирается обвинение, «отсутствуют доказательства разрушения памятника, а также ничем не подтверждается сумма ущерба». Кроме того, защита ученого отметила истечение срока давности по вменяемой статье (ч. 4 ст. 298 УК Украины – «Умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объекта культурного наследия»). Предельный срок наступил 1 января 2024 г. до предъявления обвинения в октябре 2024 г.
МИД России в январе потребовал от Польши немедленно освободить Бутягина.