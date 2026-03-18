МИД: Россия будет добиваться возвращения археолога Бутягина
Россия будет добиваться возвращения на родину археолога Александра Бутягина после решения суда Варшавы о его экстрадиции на Украину. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат подчеркнула, что речь идет о политическом процессе, у которого нет каких-либо правовых оснований.
«Решение польского суда промежуточное, на его обжалование есть неделя. И мы будем добиваться скорейшего возвращения Александра Бутягина на родину», – сказала она.
18 марта стало известно, что суд Варшавы одобрил экстрадицию ученого. При этом решение не является окончательным – защита намерена его обжаловать в вышестоящей инстанции.
Бутягин был задержан 4 декабря 2025 г. по запросу украинской стороны. На Украине его обвиняют в «незаконных археологических работах» в Крыму и причинении ущерба объектам культурного наследия на сумму более 200 млн гривен.
Адвокаты утверждают, что в материалах дела отсутствуют доказательства разрушения памятников, а размер ущерба не подтвержден. Кроме того, по их оценке, срок давности по вменяемой статье истек 1 января 2024 г., до предъявления обвинения.
Еще в январе МИД России требовал от Польши освобождения Бутягина.