Emirates Global Aluminium: восстановление после ударов Ирана может занять год
Эмиратский производитель алюминия Emirates Global Aluminium представил предварительную оценку разрушений после недавних атак Ирана. Для полного восстановления производства может потребоваться год, говорится на сайте компании.
Иран атаковал экономическую зону Халифа в Абу-Даби. С территории, в которую входят плавильный и литейный цеха, электростанция, глиноземный завод и завод по переработке отходов, эвакуировали всех работников, а объекты перевели в аварийный режим.
Для возобновления работы плавильного завода необходимо отремонтировать поврежденную инфраструктуру. По предварительным данным, полное восстановление производства первичного алюминия может занять до 12 месяцев. В компании отметили, что алюминиевый завод и завод по переработке отходов, скорее всего, можно восстановить раньше, это зависит от окончательной оценки ущерба.
28 марта компания сообщила, что при ударе иранскими ракетами и беспилотниками пострадали несколько сотрудников Emirates Global Aluminium.