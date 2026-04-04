WSJ: Пентагон занизил данные об ущербе посольству США после иранского удара
Посольство США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде получило серьезные повреждения в результате ударов иранских беспилотников, пишет The Wall Street Journal.
Как сообщается, атака произошла 3 марта, но масштаб разрушений долгое время замалчивался. Два дрона поразили американский комплекс в охраняемом дипломатическом квартале, пробив оборону ПВО королевства.
По данным действующих и бывших американских официальных лиц, ущерб оказался значительно серьезнее, чем изначально признавали власти. Первый беспилотник врезался в здание, а минуту спустя второй дрон влетел в образовавшуюся пробоину и также взорвался. Удары пришлись на защищенную часть посольства, где в дневное время находятся несколько сотен человек, и повредили три этажа. Среди пострадавших зон оказалась и станция ЦРУ. Пожар, вспыхнувший после атаки, бушевал полдня, а часть помещений восстановлению не подлежит.
Атака произошла ночью, поэтому жертв удалось избежать. Если бы она случилась в рабочее время, это могло бы привести к массовой гибели людей, отмечают источники. Саудовское минобороны тогда заявило лишь об «ограниченном пожаре и незначительных повреждениях». Бывший глава контртеррористического подразделения ЦРУ Бернард Хадсон назвал произошедшее полным информационным вакуумом, который порождает подозрения о гораздо более серьезных разрушениях.
В марте The Wall Street Journal сообщала, что в результате ракетного удара армии Ирана по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии повреждения получил американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry. Как минимум 12 американских военнослужащих были ранены при атаке.