WSJ: Пентагон занизил данные об ущербе посольству США после иранского удара

По данным действующих и бывших американских официальных лиц, ущерб оказался значительно серьезнее, чем изначально признавали власти. Первый беспилотник врезался в здание, а минуту спустя второй дрон влетел в образовавшуюся пробоину и также взорвался. Удары пришлись на защищенную часть посольства, где в дневное время находятся несколько сотен человек, и повредили три этажа. Среди пострадавших зон оказалась и станция ЦРУ. Пожар, вспыхнувший после атаки, бушевал полдня, а часть помещений восстановлению не подлежит.