Системы ПВО за сутки уничтожили 308 беспилотников

4 апреля Минобороны объявило, что ночью российские средства ПВО сбили 85 украинских беспилотников над регионами. Атаки были отражены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Тульской областями, Крымом и Черным морем.