Системы ПВО за сутки уничтожили 308 беспилотников
Системы ПВО за сутки ликвидировали шесть управляемых авиационных бомб ВСУ, крылатую ракету большой дальности «Фламинго» и 308 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.
Оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов и пункты временной дислокации украинских и иностранных военных в 142 районах.
4 апреля Минобороны объявило, что ночью российские средства ПВО сбили 85 украинских беспилотников над регионами. Атаки были отражены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской и Тульской областями, Крымом и Черным морем.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в Таганроге в результате удара дрона погиб человек, еще четверо пострадали. В акватории Таганрогского залива Азовского моря из-за попадания обломков беспилотника загорелось иностранное коммерческое судно. Пожар локализован.