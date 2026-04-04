Задержан гендиректор финтех-компании Solfy
В Ташкенте задержан гендиректор финтех‑компании Solfy CA Уктам Хасанов, говорится в пресс-релизе юридической фирмы Amsterdam & Partners LLP (занимается в т. ч. защитой канонической УПЦ). Задержание прошло 27 марта.
Следователи инкриминировали ему хищение средств Национального банка Узбекистана (НБУ) на сумму около 17 млрд сумов ($1,5 млн) и невыплату почти 15 млрд сумов ($1,2 млн) договорного вознаграждения.
Созданное в 2020 г. совместное предприятие Solfy работало по такой модели: банк предоставлял финансовый ресурс, а технологический партнер отвечал за операционную деятельность, маркетинг и развитие сети. Осенью 2025 г. обсуждался взаимный отказ от претензий и прекращение конфликта без финансовых компенсаций, пояснил представитель Solfy.
Арест Хасанова произошел после того, как международная юридическая фирма, действуя от имени инвестора Solfy Максима Полетаева, направила предложения об урегулировании в адрес НБУ. Представитель юридической компании заверил о намерении доверителей «отстаивать свои права».